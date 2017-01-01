ПЗСП предлагает молодым пермякам скидку на покупку первой квартиры

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Иньвенская, 19

Фото: пресс-служба предприятия

В рамках акции «Твоя первая квартира» с 10 декабря по 31 января застройщик предоставляет скидку 3% на покупку любой квартиры в доме на ул. Иньвенской, 19 в микрорайоне Вышка-2.

Квартиры в доме на ул. Иньвенской, 19 небольшой площади — это идеальное решение для тех, кто покупает свою первую квартиру. Проектом предусмотрены 1- и 2-комнатные квартиры, а также «евродвушки», которые сегодня пользуются популярностью у молодёжи.

В АО «ПЗСП» отмечают, что акция «Твоя первая квартира» даст возможность молодым пермякам, в возрасте до 35 лет, купить своё первое жильё ещё выгоднее, со скидкой в 3% от стоимости.

Напомним, строящийся дом на ул. Иньвенской, 19, сдача которого запланирована на 3-й квартал 2020 года, расположен в удачном месте: рядом — остановки общественного транспорта «Вышка-1», «Вышка- 2», два детских сада и две школы, детская и взрослая поликлиники. Сдаваться квартиры будут с полной отделкой от застройщика: линолеум, плинтуса, хорошие обои, плитка в ванной, металлическая входная и качественные межкомнатные двери.

Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик — АО «ПЗСП».

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