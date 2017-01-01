Мэрия ищет проектировщика для капремонта трамвайной сети в Мотовилихе

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта трамвайного пути на участке ул. Уральская — Розалии Землячки — ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим»).

Максимальная цена контракта — 10 млн руб. Итоги торгов подведут 20 декабря, а выполнить работы нужно до 15 июня 2019 года.

Как указано в техническом задании, основная задача проекта по капитальному ремонту названного участка — обновление всех конструктивных элементов трамвайного пути и контактной сети трамвая для безопасного и бесперебойного транспортного обслуживания населения.