На неделе пермяков снова ждут отключения воды
В течение недели, 12 и 14 декабря, в ряде домов Кировского и Индустриального районов Перми опять отключат водоснабжение. Причина — плановые ремонтные работы компании «Новогор-Прикамье».
Среда, 12 декабря, с 9:00 до 20:00:
ул. Лужская, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
ул. Правобережная, 12;
ул. Рощинская, 4, 6, 8;
ул. Саянская, 3, 5, 7, 9;
ул. Сивашская, 6, 8/1;
ул. Уржумская, 5;
ул. Хвойная, 3, 3а, 12, 14, 16;
ул. Щигровская, 4, 4а, 10, 18а;
ул. Ядринская, 6, 10, 12, 18;
ул. Яранская, 11.
Пятница, 14 декабря, с 10:00 до 18:30:
ул. Декабристов, 87;
ул. Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32а;
ул. Олега Кошевого, 29, 31, 33, 34, 40;
ул. Подводников, 83а, 85, 87, 92, 94, 96;
ул. Рязанская, 80, 80/2, 80а, 80в, 84, 97а, 97а к1, 97а к4, 97а к6, 97б;
ул. Шахтёрская, 26, 29.