Пермь оказалось самым недорогим городом для новогодних путешествий по России

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Фото: Константин Долгановский

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провёл исследование, в результате которого определил самые дешёвые города России для путешествий в новогодние праздники 2019 года.

В подборку попали только те города, которые не являются курортными и где стоимость проживания не превышает 2 тыс. руб. в сутки. Рейтинг подготовили по данным анализа бронирования гостиниц и квартир с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Лидером списка оказалась столица Прикамья. В Перми можно отдохнуть всего за 1,3 тыс. руб. в сутки на две ночи. Таковы средние траты семьи на аренду жилья и среднее число забронированных ночей.

Второе место занял Каменск-Уральский Свердловской области — 1,4 тыс. руб. в сутки и две ночи. Третье — Белорецк, Башкортостан — 1,8 тыс. руб. на 2,5 ночи. На четвёртом месте — Смоленск с 1,9 тыс. на 3 ночи, и замыкает пятёрку лидеров Рязань с 2 тыс. руб. на 2 ночи.