Рабочая группа по подготовке бюджета Перми рассмотрела более двухсот поправок за 18 минут Все вопросы согласовали с экспертами городской администрации, Пермской гордумы и КСП ещё до начала заседания

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Сегодня, 10 декабря, состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта решения думы о бюджете города Перми на ближайшую трёхлетку ко второму чтению. В положенный срок в рабочую группу поступило 214 поправок от депутатов Пермской городской думы, главы города, Контрольно-счётной палаты города Перми.

Перед началом рассмотрения поправок председатель рабочей группы Наталья Мельник отметила, что в ноябре Заксобрание приняло во втором чтении проект краевого бюджета на 2019—2021 годы. В нём краевые власти дополнительно предусмотрели для Перми субсидии и субвенции, например на строительство и ремонт дорог, а также на предоставление жилых помещений детям-сиротам и ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, в главном финансовом документе края было сделано перераспределение средств на инвестиционные и приоритетные региональные проекты. Также администрации города пришлось увеличить размер расходов в связи с сокращением объёма средства из федерального бюджета по национальному проекту «Жильё и городская среда».

В результате основные параметры бюджета Перми по сравнению с первоначальной версией документа увеличились в 2019 году на 505,4 млн руб., в 2020 году — на 459,2 млн руб., и на 755,7 млн руб. — в 2021 году. Планируется, что дефицит бюджета в 2019 году снизится на 19,1 млн руб., в 2020-м — на 107,9 млн руб., и 176,8 млн руб. в 2021 году.

Поправки принимались списком, поэтому их рассмотрение заняло у депутатов всего 18 минут. Такую оперативность в принятии решений Наталья Мельник объяснила тем, что все вопросы были согласованы с экспертами администрации города Перми, управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы и Контрольно-счетной палаты ещё до заседания рабочей группы.

Напомним, проект бюджета планируется утвердить во втором чтении на заседании гордумы 18 декабря.