Нового директора Пермского зоопарка определят на конкурсе

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Фото: Константин Долгановский

В администрации Перми идёт подготовка документации по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора Пермского зоопарка и об утверждении состава конкурсной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Перми в рамках кадровой политики определила открытый принцип отбора руководителей в свои подведомственные учреждения. Речь идёт о подборе кандидата на вакантную должность директора Пермского зоопарка, который будет определён путём работы конкурсной комиссии. В её состав войдут представители администрации Перми и депутаты Пермской городской думы, представители государственных органов власти Пермского края, научного сообщества и общественные деятели.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— На конкурсной основе мы впервые выбираем директора зоопарка. Это связано с тем, что новый зоопарк — это долгожданный для пермяков объект, и он должен стать одним из лучших зоопарков в России. Безусловно, его должен возглавлять человек, который сможет эффективно организовать работу, грамотно работать с бюджетными средствами и создать привлекательный туристический продукт. Завершение строительства зоопарка — горячая пора, когда нужно принимать строительные работы и организовать переезд. От руководства и от той команды, которую подберёт новый руководитель, многое зависит. Нам здесь нельзя ошибиться.

Заявиться на конкурс и представить своё резюме сможет любой желающий, соответствующий требованиям данной должности: образование, опыт работы, профессиональные качества и другое. Для участия в конкурсном отборе необходимо будет написать эссе и защитить собственное видение развития учреждения, которое вскоре обретёт новый дом в микрорайоне Нагорном.

Дмитрий Гергерт, декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ «Высшая школа экономики» в Перми:

— Выбор претендента на должность директора зоопарка открытым конкурсом имеет несколько преимуществ. Во-первых, потенциально в поле зрения попадает большее количество претендентов, упрощается процесс принятия решений (вариантов больше). Во-вторых, имеется возможность достаточно чётко прописать требования к кандидату. Соответственно, претендент уже на этапе отбора понимает, обладает ли он нужными навыками и компетенциями для занятия такой должности. Что касается требований к кандидату, то, на мой взгляд, кандидат должен сочетать в себе две основные черты: быть «хозяйственником», то есть эффективно управлять доверенным ему имуществом, и быть «предпринимателем», то есть искать пути развития и источники дополнительного дохода учреждения. При этом понимая, что зоопарк — это место проведения досуга с детьми, очень важно соблюсти баланс между социальной миссией (доступность для населения) и привлечением ресурсов. В целом, как и любой директор, он должен быть хозяином, стратегом и предпринимателем.

Как сообщили в мэрии, позднее по такому же принципу планируется выбрать генерального директора Дворца молодёжи города Перми.