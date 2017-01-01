Максим Решетников встретился с ректором Университета ИТМО Владимиром Васильевым

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с ректором Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимиром Васильевым и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым.

Напомним, на днях ИТМО совместно с ПГНИУ и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписали трёхстороннее соглашение о стратегическом партнёрстве по подготовке высококвалифицированных кадров.

Губернатор поблагодарил ректора ИТМО за интерес к Пермскому краю. Глава региона отметил заинтересованность краевых властей в развитии IT-отрасли. Для этого, в первую очередь, местным компаниям необходимы перспективные кадры.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Подготовка кадров — это ключевой момент для дальнейшего развития цифровой экономики в регионе. В Пермском крае создан серьёзный задел в виде вузов, которые готовят специалистов высокого уровня. Пермские выпускники востребованы у международных и федеральных компаний. В сфере IT важно развиваться очень динамично, поэтому нам нужно готовить такие кадры в региональных вузах, которые бы видели развитие отрасли на перспективу, а для этого им нужен опыт.

Владимир Васильев в свою очередь подчеркнул, что в целом видение сотрудничества у ИТМО, ПГНИУ и «ЭР-Телеком Холдинга» совпадают, и он рад этому сотрудничеству.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— ЭР-Телеком Холдинг» — компания с амбициями, мы стремимся стать важным элементом цифровой экономики России. Для этого нам нужны лучшие кадры, которые мы хотим воспитывать, опираясь на возможности двух крупнейших национальных исследовательских университетов: ИТМО и ПГНИУ. Мы рассчитываем, что данное стратегическое сотрудничество приведёт нас к совместному успеху не только в рамках Пермского края, но и всей страны в целом.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края



