«Всё это было сделано, чтобы меня убрать подальше» Началось оглашение приговора бывшему главе НПФ «Стратегия»

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Петр Пьянков

Фото: newsko.ru

Сегодня в Ленинском районном суде Перми началось оглашение приговора экс-руководителю негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Павлу Пьянкову.

Его обвиняют в хищении средств фонда на сумму более 220 млн руб., отмывании средств на 150 млн руб. и незаконном образовании юридических лиц. Объём только одного обвинительного заключения по делу составил 1,5 тыс. страниц.

Напомним, в марте 2016 года Центральный банк РФ аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию граждан. Решением Арбитражного суда Пермского края от 30 января 2018 года указанный пенсионный фонд был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

Бывшему генеральному директору фонда Петру Пьянкову, а также бизнесмену Дмитрию Щукину было предъявлено обвинение в хищении средств фонда. По сведениям Банка России, из 4,2 млрд руб. накоплений обязательного пенсионного страхования в НПФ недоставало около половины. В результате от действий НПФ в Прикамье пострадали более 70 тыс. вкладчиков.

Ранее краевая прокуратура попросила приговорить Петра Пьянкова к четырём годам лишения свободы со штрафом 2 млн руб., а Дмитрию Щукину дать два года условно. Также в 4-летний реальный срок для Пьянкова предложено зачесть его нахождение в ИВС с 3 по 7 апреля 2016 года (1 день за 1,5 в колонии общего режима) и домашний арест с 8 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года (2 дня за 1 день в колонии).

Павел Пьянков, экс-глава НПФ «Стратегия»:

— Когда Центробанк предписал вывести основные активы фонда, я, по сути, спас их и сохранил. Когда в ходе проверки ЦБ это обнаружилось, на основании этого фонд лишили лицензии. Я предпринял попытки вернуть эти ценные бумаги обратно для выплаты клиентам фонда. К сожалению, ЦБ и следствие не услышали моих доводов и восприняли это как хищение, воровство. Как мы слышали, мнения своего они не поменяли. Всё это было сделано, чтобы меня убрать подальше. Чтобы никто из клиентов не смог защищать свои права перед ликвидатором.

Пётр Пьянков в зале суда

Фото: Максим Анфалов

Ожидается, что оглашение приговора займёт порядка четырёх дней: его резолютивная часть будет озвучена в четверг, 13 декабря.