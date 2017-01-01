Пермь оказалась в числе лидеров российского рейтинга прозрачности закупок

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В Москве состоялась XII ежегодная торжественная церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2018».

Пермь вошла в наивысшую категорию рейтинга «гарантированная прозрачность» вместе с 10 городами, среди которых Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Ставрополь, Сочи и другие.

Как сообщили в управлении муниципального заказа администрации Перми, наш город уже седьмой год сохраняет высокие позиции в национальном рейтинге прозрачности закупок. В прошлом году Перми также была присвоена категория «гарантированная прозрачность».

Участниками проекта стали 372 заказчика, среди них 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня, 85 субъектов Российской Федерации, 87 крупнейших муниципальных образований, 69 заказчиков, деятельность которых регулируется федеральным законом №223, и 62 унитарных заказчика. Источниками данных для проведения исследования являются Единая информационная система в сфере закупок, официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками.

Рейтинг позволяет получить полноценную картину состояния экономики, характеризуемой структурой и объёмом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России.

Ознакомиться с полной версией рейтинга можно на официальном сайте проекта.

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