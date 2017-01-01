Пермяки награждены благодарственными грамотами от имени Дмитрия Медведева На XVIII съезде «Единой России» работа Пермской региональной общественной приёмной председателя партии признана одной из лучших в стране

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак вручил руководителю региональной приёмной Александру Бойченко и его заместителю Елене Савельевой благодарственные грамоты от имени председателя партии Дмитрия Медведева. Также Александр Бойченко поделился с коллегами опытом о новых формах работы с обращениями граждан, которые используются в Пермском крае.

На съезде были подведены итоги 10-летней работы региональных общественных приёмных председателя партии. Состоялось совещание с руководителями и сотрудниками приёмных. С приветственным словом к ним обратился секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Общественные приёмные являются одним из ключевых инструментов в разрешении проблем людей по всей стране. Помимо этого, получаем сильнейший канал обратной связи, благодаря которому мы имеем чёткое представление о проблемах на местах», — сказал он.

Как отметила на совещании председатель комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, общественные приёмные сегодня — это мощная команда профессионалов, которая действует слаженно и эффективно. За 10 лет в партию через приёмные обратились около 8 млн человек. «В наших приёмных работают внимательные и отзывчивые люди, нацеленные на то, чтобы по максимуму помочь тем, кто приходит к нам. Огромное всем спасибо за большой и сложный труд», — сказала Карелова.

На мероприятии руководители приёмных из Пермского края, Тульской области, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики поделились опытом работы. Александр Бойченко выступил с докладом «Интернет-технологии и цифровизация — новый потенциал общественных приёмных председателя партии». В эпоху цифровизации важными каналами связи с жителями остаются «электронная приёмная», соцсети, skype. В текущем году общее количество визитов на сайт приёмной rop59.ru возросло в три раза и составило более 98 тыс., растёт аудитория групп в соцсетях.

Ещё одной новой формой работы приёмной стало проведение вебинаров на актуальные темы, и это оказалось мощным инструментом доведения информации до жителей края. Видео с вебинаров размещаются в соцсетях и доступны для просмотра в любое время. Они уже набрали 500 тыс. просмотров. Продолжена работа в формате skype-приёмов. Жители отдалённых районов получают ответы на вопросы, консультацию или помощь, не дожидаясь выезда в их территорию. Благодаря этим ресурсам возможность обратиться есть у каждого. За 10 лет работы в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае помощь получили уже 48,5 тыс. человек.

Галина Карелова высоко оценила новые формы работы Пермской региональной общественной приёмной и предложила провести в Перми семинар по этой теме.

«Пермский край у нас передовик по целому ряду позиций, особенно по новым формам работы с жителями. Сегодня молодые люди и граждане среднего возраста пользуются интернетом, различными информационными ресурсами. Очень много информации, что делает партия, какие интересные решения, какие механизмы реализации на федеральном уровне существуют. Всё это региональная общественная приёмная в Пермском крае обобщает и преподносит в доступной форме. Пермяки — новаторы, работают смело и интересно, и работают с пользой для граждан», — отметила Галина Карелова.

Также на съезде были представлены лучшие региональные практики по реализации 14 федеральных партийных проектов. Регионы, которые успешно реализуют партпроекты, озвучила заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина. В их число вошёл и Пермский край с партпроектом «Старшее поколение». В частности, Ольга Баталина отметила телевизионную рубрику с одноимённым названием на пермском телеканале «Ветта», из которой люди «серебряного» возраста узнают обо всех новшествах в социальной сфере Прикамья, об изменениях в законодательстве, культурно-досуговых мероприятиях и т. д. Рубрика стартовала в 2018 году и продолжится в следующем.