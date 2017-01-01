Пермь ожидают снежные выходные

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Выходные в Перми, 8 и 9 декабря, ожидаются относительно тёплыми, со снегопадами. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночные часы температура преимущественно будет находиться в пределах от -8° до -11°, днём температура воздуха составит -6...-8°.

Такой температурный фон на 3—4° выше среднего для данного периода. Количество осадков ожидается в пределах нормы и чуть ниже неё.

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