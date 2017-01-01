Пермячка отсудила 800 тыс. руб. у страховой компании за падение в автобусе

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Ленинский районный суд Перми постановил взыскать со страховой компании «РЕСО-Гарантия» 800 тыс. руб. за страховой случай, произошедший в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Согласно материалам суда, в апреле 2013-го пассажирка автобуса маршрута №5 получила травму в результате того, что автобус резко затормозил. Врачи диагностировали у пострадавшей ссадины и ушиб мягких тканей правой голени, который квалифицировался как лёгкий вред здоровью. Из справки лечебного учреждения также следовало, что в результате несчастного случая у истца на ноге остался посттравматический рубец.

Поскольку перевозчик заключил договор ОСАГО в компании «РЕСО-Гарантия», пострадавший обратился за компенсацией, приложив необходимые документы. Страховая компания выплатила за инцидент 1 тыс. руб., однако суд, оценив представленные пострадавшим доказательства, встал на его сторону. В совокупности сумма страхового возмещения, неустойки, штрафа, в соответствии со п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», и компенсации морального вреда с перевозчика превысила 800 тыс. руб. На суде ответчик заявил о намерении обжаловать данное решение.

Отметим, суммы выплат страховых взносов, полагающихся при травмах, полученных в общественном транспорте, были утверждены правительством РФ в 2012 году. Так, за ушиб страховщик обязан выплатить 2 тыс. руб., а за вывих плеча — 300 тыс. А 700 тыс. руб. станут компенсацией за потерю кисти до уровня запястья. Если у потерпевшего несколько травм разного характера, то выплаты просто суммируются. При этом пассажир имеет право на получение таких выплат не только при авариях, но и в том случае, если, например, маршрутка или автобус резко затормозили и человек упал.

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