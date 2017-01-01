Сегодня и завтра отключат воду в десятках домов Кировского и Индустриального районов

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Как сообщили в «Новогор-Прикамье», сегодня и завтра произойдут отключения водоснабжения в связи с планово-восстановительными работами в Кировском и Индустриальном районах Перми. Без холодной воды примерно на сутки останутся десятки домов.

Пятница, 7 декабря, с 9:00 до 19:30:

ул. Снайперов, 1;

ул. Стахановская, 43, 45.

Суббота, 8 декабря, с 10:00 до 18:00:

ул. Ласьвинская, 56, 56а, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68а, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74;

ул. Богдана Хмельницкого, 21 и 23.

Суббота, 8 декабря, 10:00 — воскресенье, 9 декабря, до 10:00:

шоссе Космонавтов, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205А, 207, 209;

ул. Мира, 130, 132, 136.

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