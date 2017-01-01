Назначен начальник Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю
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Новым начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю назначен полковник полиции Александр Журахов.
Информация о нём размещена на официальном сайте ведомства.
По сведениям «Коммерсант-Прикамье», Журахов окончил Минскую школу МВД, служил в аппарате ГУБЭП и ПК МВД России, в апреле 2014 года был откомандирован в Крым, позже проходил службу в Ярославской области.
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