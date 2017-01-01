Центр по реализации проектов в сфере культуры станет бюджетным учреждением

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В министерстве культуры Пермского края сообщили о смене типа учреждения КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» с автономного на бюджетный.

Центр организует множество проектов в сфере культуры и осуществляет свою деятельность, в том числе закупочные процедуры, в соответствии с законом РФ, а также уставом и положением о закупках. Смена типа учреждения производится, чтобы сделать закупки ещё прозрачней и обеспечить более полный контроль над финансовой дисциплиной. Таким образом, все закупочные процедуры с 2019 года Центр по реализации проектов в сфере культуры будет осуществлять по 44-ФЗ, сообщили в министерстве.

Напомним, КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» создан в соответствии с распоряжением правительства Пермского края в 2009 году. Это проектная организация, обеспечивающая менеджмент в сфере культурных проектов, основной целью которой является повышение качества госуслуг в сфере культуры. Центр организует фестивали, форумы, выставки, информационные и медийные проекты, ведёт культурно-просветительскую деятельность.