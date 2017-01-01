Мнения пермяков учтут при украшении города к следующему Новому году

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Фото: Виталий Кокшаров

Как сообщили в администрации Перми, жители столицы Прикамья могут вносить свои предложения по новогоднему, праздничному оформлению улиц города. Все пожелания будут утчены при подготовке праздника в следующем году.

В мэрии отметили, что в текущем сезона большая часть работ по украшению города уже выполнена: установлена главная ёлка на эспланаде, строятся ледовые городки, украшены улицы, парки, скверы, общественные здания. Однако уже сегодня началась подготовка к празднику следующего года. Старт дали заблаговременно, чтобы успеть подключить к выбору мест установки каруселей, световых конструкций, ледовых городков и других новогодних атрибутов жителей города.

Фото: Виталий Кокшаров

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— В этом году значительно расширена география центрального праздничного оформления, ледовые городки есть в каждом районе, традиционными местами локальных общественных новогодних пространств являются парк им. Чехова в Орджоникидзевском районе, сад им. Миндовского в Индустриальном, парк «Счастье есть» в Кировском. Но мы понимаем, что наш город растянут вдоль на Камы на 70 км и не все жители отдалённых районов могут часто ездить в центр в зимние каникулы. Нам важно мнение людей, всё ли понравилось, что следует дополнить в следующем году, будем анализировать отзывы в социальных сетях, обращения в районные администрации, чтобы определить, какие места отдыха нужно усилить в плане новогоднего оформления. Такая задача уже поставлена перед главами районов.

Фото: Виталий Кокшаров

Предложения пермяков будут собираться уже с сегодняшнего дня и до конца января. Направить их можно в отделы по работе с общественностью в администрациях районов. Контакты отделов можно посмотреть здесь.