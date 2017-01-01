Практики «СИБУРа» по раздельному сбору мусора могут применить в других регионах

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Лучшие практики АО «СИБУР-Химпром» по раздельному сбору мусора и паспортизации отходов будут рассмотрены к распространению в других регионах присутствия «СИБУРа». Об этом договорились представители ПАО «СИБУР Холдинг» и предприятие, занимающееся вторичной переработкой отходов — ООО «Буматика».

АО «СИБУР-Химпром» и «Буматика» имеют большой опыт в реализации экологических проектов в Пермском крае. Главным образом речь идёт о комплексном подходе по управлению промышленными отходами на предприятии, включающем организацию раздельного сбора отходов и их паспортизацию.

Приоритетом в совместной работе являются обезвреживание, утилизация отходов и снижение доли захоронения. Данное сотрудничество показало успешные результаты.

Как сообщил директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов, компания рассматривает дальнейшее развитие отношений с предприятиями «СИБУРа» в регионах, а также готова принять участие в выстраивании взаимоотношений с региональными операторами по вторичной переработке отходов.

По данным «СИБУРа», в России выпускается около 630 тыс. т ПЭТа в год. Из них в дальнейшем перерабатывается около 160 тыс. т в год, что составляет 25% от исходного объёма. Для сравнения: в Европе во вторичную переработку попадает около 40% ПЭТа. Потенциал развития экологических проектов в данном направлении в России очень высок.

Источник — пресс-служба АО «СИБУР-Химпром»