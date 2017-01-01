«Азот» победил в конкурсе «Экоимидж-2018» в номинации «Экологическая инициатива»

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Фото: пресс-служба компании

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал победителем городского конкурса «Экоимидж-2018» в номинации «Экологическая инициатива». Награды за активное участие в экологических мероприятиях, а также диплом и кубок от администрации города Березники были вручены представителям предприятия на ноябрьском заседании «Экологической трибуны».

Конкурс «Экоимидж» среди предприятий и компаний Березников, организуемый отделом по охране окружающей среды и природопользованию администрации города, прошёл в 2018 году в третий раз. Участие в нём приняли девять организаций. На заседании «Экологической трибуны» были названы победители в пяти номинациях и обладатели Гран-при конкурса.

Филиал «Азот» принимает активное участие во всероссийских, краевых и городских экологических акциях, таких как сбор батареек и макулатуры, «Твоё дерево городу». В этом году представители совета активной молодёжи «Лига лидеров» высадили аллею из берёз в Комсомольском парке, принимали участие в городском экоквесте «Чистые игры», выезжали на субботники в летний период в п. Огурдино, на территории Первого городского пруда, озера Черного, реки Быгель. В честь столетия ВЛКСМ на территории предприятия появилась «Аллея молодёжи».

Отдел экологии филиала регулярно проводит природоохранные мероприятия и презентует экологические отчёты предприятия. Напомним, в них представлена вся информация о природоохранных мероприятиях завода. Затраты на реализацию экологической деятельности в 2017 году составили 129,7 млн руб., а на выполнение мероприятий 2018 года запланировано 173 млн руб. Они направлены на улучшение экологических показателей.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала по экологии, начальник отдела экологии филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Филиал «Азот» всегда активно принимает участие в мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды в городе и регионе. Предприятие работает строго в рамках природоохранного законодательства, а представители нашего молодёжного движения являются примером экологического волонтёрства в Пермском крае.

В ноябре 2018 года представители «Азота» стали участниками краевого экологического форума «В гармонии с природой». Он прошёл в Перми под патронажем министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Филиал «Азот» был отмечен за успешную реализацию эколого-просветительских и природоохранных мероприятий в регионе. Благодарственное письмо вручил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Килейко.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»