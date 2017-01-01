Средний лимит по кредитным картам в Прикамье вырос до 44,8 тыс. руб.

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По данным на октябрь 2018 года, средний размер лимита по кредитным картам в Пермском крае составил 44,8 тыс. руб. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с июнем 2018 года лимит вырос в среднем на 8,5 % (летом составлял 41,3 тыс. руб., таким образом, рост — 3,5 тыс. руб.). Средний размер лимита в России составил 50 тыс. руб., увеличившись с июня на 8,4%.

Из 83 исследованных регионов России снижение лимита зафиксировано только в 9 субъектах.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Средний рост лимита связан с тем, что банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Всё это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов.

Самый высокий средний лимит — в Москве (88 тыс. руб.), самый низкий — в Ингушетии (25 тыс. руб).