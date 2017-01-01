Стоимость строительства в Перми общежития для иностранных студентов выросла на 10 млн руб.

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Фото: Сергей Копышко

Объявлен электронный аукцион на строительство общежития для иностранных студентов, которое расположится в Перми на ул. Ивана Франко, 39, рядом с Пермским колледжем транспорта и сервиса. Начальная цена контракта на проведение работ — 219,4 млн руб. Согласно техзаданию, опубликованному министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, семиэтажное здание вместимостью 400 человек должно быть построено не более чем за 641 день.

Напомним, в июне УКС Пермского края объявило аукцион на строительство студенческого общежития. Тогда начальная цена контракта составляла 209,5 млн руб. Победителем аукциона была признана строительная компания «ВИАЛ ГРУПП», предложившая наименьшую цену. Впоследствии контракт с подрядчиком был расторгнут по причине неисполнения договора.

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