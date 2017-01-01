«А сейчас — всех под ружьё!» Глава Прикамья обрушился с критикой на краевое МЧС из-за участившейся гибели людей на пожарах

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Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

Сегодня на заседании краевого правительства глава региона Максим Решетников выступил с резкой критикой в адрес руководства ГУ МЧС России по Пермскому краю. Недовольство губернатора вызвала неудовлетворительная ситуация с пожарами.

Несмотря на то что общее количество пожаров за год сократилось с 878 до 830, на них погибло больше людей — 71 против 64. Более чем в три раза вырос ущерб, причинённый пожарами, — с 20 млн руб. в прошлом году до 67 млн руб. в этом. Один из последних резонансных случаев — гибель шести человек, в том числе ребёнка, на пожаре в Чусовом 20 ноября из-за замыкания электропроводки.

Сгоревший дом в Чусовом

При этом на заседании с докладом, содержащим неутешительную статистику, перед губернатором выступал не начальник ГУ Андрей Бабинцев — он находится в отпуске, а его заместитель Владислав Мормуль, что также вызвало вопросы у главы региона.

По сведениям «Нового компаньона», объясняя причины участившейся гибели людей на пожарах, представители МЧС сетовали на нехватку средств на проведение профилактических мероприятий, а также плохую работу муниципальных властей на местах. Подобные объяснения вызвали крайне негативную реакцию.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Не требуется каких-то космических денег на поддержание печного отопления в нормальном состоянии. Там же элементарные вещи — любому человеку на час работы. То же самое с электропроводкой — что, сложная работа? Изоленту сделать, провода зачистить, поменять. Ну что мы то же друг другу рассказываем, как будто не понимаем, как жизнь устроена? Да просто глаза надо раскрыть, и чтобы пожарные инспектора чувствовали свою ответственность. Там, где есть пожар, — увольняйте начальников по профилактике, просто выгоняйте с работы, и всё!

Как отметил Максим Решетников, ресурсы для усиления работы по профилактике пожаров в регионе есть. Однако причиной ухудшения ситуации является банальная расхлябанность и отсутствие надзора: «И не надо рассказывать, что не хватает денег на информирование. Какое там информирование? Там деревня, да просто пройти по дворам, встретиться с людьми, это всё надо просто организовывать, заниматься этой работой».

По итогам обсуждения Максим Решетников поручил руководству краевого МЧС представить ему отдельный доклад о том, какие меры будут предприняты для исправления ситуации.

«А сейчас — всех под ружьё! И декабрь-январь отработать, что называется, не покладая рук», — призвал глава Прикамья.