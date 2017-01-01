Новый дом от ПЗСП сдадут в четвёртом квартале 2020 года

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Новый 16-этажный 2-подъездный дом будет расположен в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района Перми

Строящийся дом по ул. Иньвенская, 19 расположен в удачном месте: рядом остановки общественного транспорта «Вышка — 1», «Вышка— 2», два детских сада и две школы, детская и взрослая поликлиники.

Квартиры в доме по ул. Иньвенская, 19 небольшой площади — идеальное решение для молодой семьи. Проектом предусмотрены 1- и 2-комнатные квартиры, а также популярные сегодня «евродвушки».

Сдаваться квартиры будут с полной отделкой от застройщика: линолеум, плинтуса, хорошие обои, плитка в ванной, металлическая входная и качественные межкомнатные двери. Застройщик предусмотрел всё, даже зеркала в ванной — покупателям останется лишь завезти в дом мебель.

Сдача дома запланирована на 4 квартал 2020 года. Сейчас ведется подготовка строительной площадки.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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