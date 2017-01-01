За шесть лет в крае отремонтируют 1,5 тыс. км дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги»

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Фото: Министерство транспорта Пермского края

В ближайшие шесть лет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермской агломерации отремонтируют и реконструируют более 1,5 тыс. км дорог, сообщили в краевом минтрансе. Помимо этого планируется построить более 15 км новых трасс.

Программу по реализации нацпроекта представил заместитель министра транспорта Михаил Кириллов. По его словам, кроме приведения дорог в нормативное состояние, задача проекта — снизить количество мест концентрации ДТП.

Михаил Кириллов, замминистра транспорта Пермского края:

— Первоочередными мероприятиями по ликвидации участков концентрации ДТП являются работы по организации движения на региональных и муниципальных дорогах. Так, на региональных дорогах устанавливаются комплексы фотовидеофиксации, дополнительные дорожные знаки и светофоры, устраиваются шумовые полосы и барьерное ограждение. На муниципальных дорогах, помимо озвученного, вносятся изменения в организацию дорожного движения и ремонтируется дорожное покрытие.

Перечень объектов, которые попали в программу, опубликуют на следующей неделе.

В краевом минтрансе сообщили, что на приведение в нормативное состояние автодорог Пермской городской агломерации направляется порядка 2 млрд руб. ежегодно. Из них 1 млрд руб. — из федерального бюджета, и 1 млрд руб. — из бюджета Пермского края.

Напомним, общий объём финансирования капремонта и ремонта региональных дорог в 2018 году составляет 2,63 млрд руб. (с учётом средств федерального бюджета в сумме 150 млн руб.). Из них 421 млн руб. будет направлен на капитальный ремонт, 2,22 млрд руб. — на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации».