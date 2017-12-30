PAN City Group приглашает на день открытой стройки в ЖК «Атмосфера»

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Фото: пресс-служба компании

Год подходит к концу, а у вас есть уникальная возможность выбрать и забронировать квартиру своей мечты по ценам 2018 года! Девелопер PAN City Group* приглашает на последний в этом году день открытой стройки в жилом комплексе «Атмосфера»**, который пройдёт в субботу, 8 декабря 2018 г., на ул. Краснополянской, 21 (м/р-н Владимирский) с 11:00 до 13:00.

На дне открытой стройки вы узнаете:

как купить квартиру со скидкой***;

как получить ипотеку под 6% (Постановление Правительства РФ №1711 от 30.12.2017);

как воспользоваться рассрочкой от застройщика;

как рассчитаться за квартиру сертификатом;

как быстро продать старую квартиру и купить новую.

Вы сможете задать все технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым при строительстве материалам и пообщаться с брокерами компании PAN City Group по вопросам приобретения квартир в ЖК «Атмосфера». На текущий момент уже завершено возведение каркаса жилого комплекса, ведётся монтаж стен, перегородок и оконных блоков. На дне открытой стройки вы своими глазами оцените качество и темпы строительства нового дома, впечатлитесь высокими потолками и пространством холла, выберете идеальную для себя планировку и распланируете функционал каждой комнаты в ней.

Забронировать и купить понравившуюся квартиру сейчас выгоднее всего – вы успеете оформить ипотечный кредит до возможного увеличения банковских ставок, а также зафиксируете стоимость своей квартиры в ценах 2018 года.

Записаться на экскурсию можно по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

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*ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект».

**Застройщик — ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

***Скидка предоставляется при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий. Рассрочку предоставляет ООО «СИТИ Проект».

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