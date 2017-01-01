В Перми почтят память погибших в «Хромой лошади»

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В среду, 5 декабря, в Перми пройдут памятные мероприятия по погибшим в клубе «Хромая лошадь». В 12:00 родственники и друзья погибших, а также городские власти и представители общественных организаций возложат цветы к памятнику в сквере Уральских добровольцев. Как сообщили в администрации Перми, для родственников погибших организуют автобус на Северное кладбище.

Напомним, страшный пожар случился в клубе «Хромая лошадь» в ночь на 5 декабря 2009 года. В результате погибли 156 человек, более 60 получили тяжёлый вред здоровью.