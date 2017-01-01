Суд вынес приговор ОПГ, которая помогла пермским бизнесменам увести «в тень» 800 млн руб.

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Ленинский районный суд Перми вынес приговор трём организаторам преступной организации, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичиванием банковских средств, сообщили в краевой прокуратуре.

На протяжении 2014—2015 годов члены группы за денежное вознаграждение оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям с помощью расчётных счетов подконтрольных фирм-однодневок — транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другое. Благодаря этому организации выводили часть своих денежных средств в теневой сектор экономики, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и сборов: на добавленную стоимость, прибыль и другие.

Стоимость незаконных банковских услуг преступного сообщества варьировалась в размере от 1% до 4% от суммы операций с денежными средствами.

Общий оборот денежных средств за время деятельности данной преступной организации составил более 800 млн руб, а извлечённый доход — более 29 млн руб.

Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами в декабре 2015 года.

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил руководителей преступного сообщества к лишению свободы от 9 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев, со штрафами от 700 тыс. до 850 тыс. руб. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима.

Остальным участникам преступного сообщества (преступной организации) назначено наказание в виде лишения свободы со сроками от 4 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев с дополнительными наказаниями в виде штрафа в размере от 120 до 400 тыс. руб. и ограничением свободы со сроками от 8 до 10 месяцев с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.





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