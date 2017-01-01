В пермском аэропорту открылся магазин duty free

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В международном аэропорту «Пермь» с 3 декабря началась полноценная работа магазина беспошлинной торговли — duty free. Его оператором стала компания ООО «Урал Дьюти Фри». Расположен он в зоне международных вылетов.

Напомним, в январе 2017 года уже открывался магазин этой направленности в «старом» авиатерминале, но в октябре того же года был закрыт, так как был объявлен тендер на организацию магазина в «новом» терминале. Оператором первого магазина также выступало ООО «Урал Дьюти Фри».