Суд рассмотрит апелляционную жалобу Александра Телепнёва 7 декабря

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В конце ноября экс-депутат Законодательного собрания Александр Телепнёв подал в Ленинский районный суд апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу об избиении 19-летнего пермского студента. Рассмотрение назначено на 7 декабря.

Напомним, ранее суд Ленинского района Перми признал Телепнёва виновным в причинении лёгкого вреда здоровью 19-летнему студенту в клубе «Дом культуры» — том же самом заведении, где позднее случился инцидент с избиением Андрея Ширмана (DJ Smash). За нанесение побоев молодому человеку Телепнёва приговорили к двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении — в дополнение к двум годам, полученным за избиение Ширмана.