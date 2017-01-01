Сегодня «Единая Россия» проводит единый день приёма граждан

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Партия «Единая Россия» сегодня, 1 декабря, отмечает 17 лет с даты своего создания. Традиционно в этот день проходят встречи с гражданами в общественных приёмных председателя партии Дмитрия Медведева.





Традиционно личный приём граждан 30 ноября провёл председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, за последние 10 лет в партию обратились около 7,7 млн человек. «Очень часто конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей», — сообщил Дмитрий Медведев.





Весь день 1 декабря работают местные и региональные приёмные по всей стране. В Пермском крае это 53 основные площадки и более 500 дополнительных. Руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко сообщил, что в приёмной принимаются обращения граждан экспертами в области ЖКХ и благоустройства, занятости, ведутся бесплатные юридические консультации. На сегодняшний день количество обращений граждан в рамках недели приёма уже превысило прошлогодние показатели.





Ежегодно число обратившихся в приёмные «Единой России» растёт. По итогам 2017 года сюда обратились 2 340 795 граждан. По состоянию на 27 ноября с начала 2018 года это число составило уже около 2 млн человек.