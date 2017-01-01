В феврале 2019 года в Оханске откроется новый лечебный корпус

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 30 ноября, специалисты минстроя и Управления капитального строительства Пермского края проинспектировали стройку сельской врачебной амбулатории в поселке Майкор (Юсьвинский муниципальный район) и лечебного корпуса с инженерным блоком центральной районной больницы Оханска.

Лечебный корпус рассчитан на 22 койки. По словам заместителя министра строительства Игоря Ведерникова, работы по нему близятся к завершению: само здание, кровля и благоустройство уже готовы, идут работы по монтажу внутренних электросетей и сетей связи. Объект сдадут в феврале 2019 года.

По словам главного врача центральной районной больницы Оханска Константина Масалкина, новый корпус позволяет расширить лабораторно-диагностическую базу. «Новый корпус предусматривает размещение дополнительно стерилизационного отделения и клинико-диагностической лаборатории. Размещение в здании клинико-диагностической лаборатории позволит увеличить перечень оборудования и расширить количество забираемых анализов, а подключение к интернету — получать их результаты онлайн и перейти на электронный документооборот».

Отметим, за 2018—2022 годы, согласно адресной инвестиционной программе Пермского края, в регионе собираются построить 22 объекта здравоохранения, в том числе 10 поликлиник, 7 больниц, 4 сельских врачебных амбулаторий, 1 диспансер.

Также специалисты минстроя и Управления капстроительства проинспектировали ход работ в Майкорской сельской врачебной амбулатории. Строительство объекта началось в июне 2018 года. Сегодня здесь возводятся наружные и внутренние стены здания, прокладываются коммунальные сети. Параллельно ведутся работы по благоустройству. Завершение строительства намечено также на февраль 2019 года. Специалисты врачебной амбулатории смогут принимать до 60 пациентов в смену.