В выходные в Перми потеплеет

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Фото: Константин Долгановский

В ближайшие выходные, 1 и 2 декабря, пермяков ждёт потепление. По крайней мере, по сравнению с большей частью уходящей недели. Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, повышение температуры воздуха связано с прохождением тёплого фронта.

Так, в субботу ночная температура составит -10°, дневная поднимется до -5°. В целом в предстоящий уик-энд ожидается облачная погода со слабым снегом. В воскресенье центр антициклона переместится на Южный и Средний Урал. Это означает, что снег прекратится, появятся прояснения и станет на 1—2° прохладнее.

Средняя температура будет близкой к норме. Количество осадков также не превысит среднее значение для первых дней декабря. В начале следующей недели температура может подняться до -1°.

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