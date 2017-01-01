Пермского пристава осудили за покушение на мошенничество

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Мировой судья судебного участка №3 Свердловского района Перми признал виновным бывшего сотрудника Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в Пермской краевой прокуратуре.

В январе — марте 2018 года осуждённый, будучи судебным приставом, предложил индивидуальному предпринимателю оказать содействие по затягиванию сроков проведения торгов по реализации его арестованного имущества для последующего возврата бизнесмену. За это он запросил денежное вознаграждение. При этом пристав не имел полномочий, чтобы осуществить задуманное.

Предприниматель обратился за защитой своих прав в правоохранительные органы. В момент передачи денег приставу последнего задержали сотрудники УФСБ.

Суд, с учётом позиции гособвинения, назначил виновному судебный штраф в размере 25 тыс. руб. В прокуратуре отметили, что УФССП по Пермскому краю оказывало содействие при расследовании уголовного дела.