Назначены публичные слушания по созданию Добрянского городского округа

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Публичные слушания по созданию Добрянского городского округа пройдут 17 января, сообщает издание «Зори Плюс». До этого времени должны состоятся публичные слушания во всех муниципальных образованиях района.

Как подчеркнул глава Добрянского района Константин Лызов, необходимо провести разъяснительную работу с людьми и объективно показать все плюсы и минусы.

Напомним, в текущем году было создано уже шесть городских округов, когда муниципальный район края объединяется со своим административным центром. Так появились Гремячинский, Кизеловский, Чайковский, Краснокамский, Оханский и Горнозаводский городские округа. Власти неоднократно заявляли, что процесс укрупнения муниципалитетов региона будет продолжен.