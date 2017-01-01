В выходные в трёх районах Перми отключат воду

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В субботу и воскресенье, 1 и 2 декабря, жители более 40 многоквартирных домов Перми останутся без воды из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает ООО «Новогор-Прикамье».

1 декабря с 9 до 19 часов в Свердловском районе:

ул. Бердичевская, 109;

ул. Лихвинская, 39;

ул. Самаркандская, 102, 104;

ул. Туркестанская, 104;

ул. Чернушинская, 20;

ул. Ялуторовская, 4.

1 декабря с 9 до 18 часов в Свердловском районе:

ул. Куйбышева, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173а;

ул. Лукоянова, 4.

1—2 декабря (на сутки с 9:00 до 9:00) в Ленинском районе:

ул. Екатерининская, 75;

Комсомольский проспект, 29, 31а, 34, 36;

ул. Луначарского, 54, 56, 60, 62Б, 65, 69, 73, 75, 85.

2 декабря с 9 до 17 часов в Орджоникидзевском районе:

ул. Александра Щербакова, 23;

ул. Белозерская, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.