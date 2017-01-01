Назначен новый гендиректор «Пермской компании нефтяного машиностроения»

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В ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ПКНМ), базирующемся в Краснокамске, сменился генеральный директор. Решением совета директоров на эту должность назначен Данил Лукоянов, он приступил к своим обязанностям 23 ноября.

Его предшественник Владимир Жаренников покинул должность в связи с выходом на пенсию, сообщили в пресс-службе компании.

Данил Лукоянов, генеральный директор ООО «ПКНМ»:

— Я работаю в «ПКНМ» 10 лет и горжусь возможностью возглавить компанию. У команды «ПКНМ» и лично у меня «боевое» настроение, так как впереди множество непростых, но интересных задач. В планах активное развитие трубного направления, телеметрии и сервиса бурового инструмента. Сейчас на финальной стадии изготовления находится комплект телеметрии с резистивиметром, и я буду работать над его активным продвижением на рынок, заключать новые договоры на продажу и аренду оборудования.

Данил Лукоянов окончил ПНИПУ (2008 год) по специальности «технология машиностроения». В этом же году начал работу технологом на «ПКНМ — Урал», где достиг должности начальника производственно-технического отдела. С 2014 года перешёл на должность директора по трубному направлению.

«ПКНМ» образовано в 1993 году. Занимается производством и обслуживанием оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. В группу компаний «ПКНМ» входит ООО «ПКНМ-Урал», которое производит оборудование для бурения скважин и нефтедобычи.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра располагаются обособленные подразделения «ПКНМ-Сингапай» и «ПКНМ-Пойковское», а в Краснокамске — «ПКНМ-Сервис», которые занимаются инспекцией и ремонтом бурового оборудования нефтедобывающих компаний. В Республике Башкортостан располагается обособленное подразделение ПКНМ-Стерлитамак, которое занимается инспекцией и ремонтом скважинных штанговых насосов.

В феврале 2016 года в структуре группы компаний было создано предприятие ООО «Геопласт-ПКНМ», которое занимается производством телесистем нового поколения. Партнерами компании являются НК «Роснефть», Группа EDC (ООО «БКЕ»), ПАО «Лукойл».