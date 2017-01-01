Зарплату сотрудников «Уралкалия» проиндексируют на 4% до конца года

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Совет директоров «Уралкалия» принял решение об индексации заработной платы для всех категорий сотрудников группы «Уралкалий» в размере 4% с 1 декабря 2018 года.

В соответствии с коллективным договором, «Уралкалий» обеспечивает повышение заработной платы сотрудникам не реже одного раза в год. Размер индексации окладов определяется в том числе по результатам анализа рынка труда, а также эффективности работы специалистов компании. В 2017 году размер индексации составил 3%.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

— «Уралкалий», как социально ответственный работодатель, неукоснительно выполняет требования коллективного договора компании, в частности — ежегодно индексирует размер окладов сотрудников. Благодарю совет директоров за поддержку этой инициативы. Уверен, что профессиональный коллектив сотрудников группы «Уралкалий» успешно справится со всеми задачами, поставленными на следующий год.