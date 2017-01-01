«Строительство ЖК «Атмосфера» ведётся в строгом соответствии с графиком», — PAN City Group

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Жилой комплекс «Атмосфера»* — отличное решение для тех, кто ищет квартиру для своей семьи и хочет исполнить заветную мечту о покупке жилья в уходящем году.

«Атмосфера» — это развитая инфраструктура и транспортная доступность, уникальный дизайнерский холл с высотой потолков 4 м, с панорамными окнами и диванной зоной, охраняемая зона для колясок и велосипедов в холле 1-го этажа, закрытый внутренний двор и квартиры с продуманными планировками и качественной отделкой. Строительство ЖК ведётся в строгом соответствии с графиком.

Покупка жилья — одно из самых дорогостоящих мероприятий в жизни человека, но сегодня ставки позволяют решить жилищный вопрос быстрее с помощью ипотечного кредита. Среди преимуществ нынешних ипотечных программ — возможность оформления ипотеки** по двум документам, а если клиент является зарплатником банка, то достаточно только документа, удостоверяющего личность.

Выбрав квартиру в жилом комплексе «Атмосфера», оформить ипотеку можно в любом банке. В офисе компании PAN City Group* квалифицированные специалисты помогут грамотно оформить заявление-анкету и подготовить все необходимые документы, проконсультируют по госпрограмме «Семейная ипотека» под 6%*** и использованию материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Покупателям квартиры в ЖК «Атмосфера» доступна дополнительная услуга по реализации имеющегося на вторичном рынке объекта недвижимости на льготных условиях**** с обеспечением полной юридической чистоты сделки.

Узнайте подробности в офисах продаж компании PAN City Group.

* Застройщик ООО «СИТИ Проект». Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004). Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/. ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект».

** ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г.

*** на основании Постановления Правительства РФ номер 1711 от 30.12.2017

**** подробности в офисах продаж PAN City Group или по телефону 257-17-17.

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