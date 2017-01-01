Границы Пермского края с Удмуртией и Свердловской областью утвердили официально

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Депутаты Законодательного собрания 29 ноября одобрили законопроекты об утверждении соглашений по местоположению границ со Свердловской областью и Удмуртской Республикой. Тем самым больше не осталось соседних регионов, с которыми у нашего региона не определены точные границы. Ранее были законодательно закреплены границы с Кировской областью, Республикой Башкортостан и Республикой Коми.

Таким образом, Пермский край стал десятым субъектом России, у которого точно определены все границы. Их общая протяжённость составляет 2 тыс. км.

Николай Гончаров, министр управления имуществом и земельными отношениями Пермского края:

— Планируется, что в декабре текущего года границы Пермского края со всеми смежными субъектами Российской Федерации будут внесены в Реестр недвижимости. Это позволит минимизировать количество территориальных и земельных споров, обеспечить защиту прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимого имущества. Кроме того, установление границ региона поспособствует эффективному управлению земельными ресурсами и, как следствие, повысит инвестиционную привлекательность региона.

Напомним, инициатором определения границ субъектов в общероссийском масштабе в конце 2016 года стал Росреестр. На тот период в Едином государственном реестре недвижимости содержались сведения только о 10% границ Пермского края. В среднем по России их доля составляла лишь 6%, а полностью границы были определены у четырёх регионов.