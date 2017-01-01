В Прикамье сократились просрочки по кредитным картам

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По итогам третьего квартала 2018 года в Пермском крае зафиксировано снижение длительных просрочек (30 дней и больше) по кредитным картам.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с третьим кварталом 2017 года доля таких просрочек относится к 18,2% выданных кредитных карт. Год назад этот показатель составлял 21% (падение на 2,9 %)

НБКИ отмечает снижение задолженности в среднем по России на 3,8%, и она относится к 16,4% кредитных карт. Самая низкая просроченность зафиксирована в Москве (7,2%), самая высокая — в Бурятии (35,7%).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015—2016 годах, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. При этом самые высокие темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитных карт. Причина в том, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. Например, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам.