Субвенции на отлов и содержание бродячих животных в 2019 году получат 180 муниципалитетов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Комитет по промышленности, экономической политике и налогам краевого Заксобрания утвердил порядок предоставления средств муниципальным образованиям на отлов и содержание безнадзорных животных. Внесённым документом предлагается изменить методику расчёта объёма субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных.

В числе наиболее важных изменений, внесённых в закон, — более рациональное распределение средств при расчёте субвенций, которые получают из краевого бюджета муниципальные образования на реализацию государственных полномочий. Дополнительные средства появляются в результате изменения формулы при расчёте средств, передаваемых на места, в части выполнения полномочий по содержанию безнадзорных домашних животных.

Планируется, что на исполнение закона о безнадзорных животных из краевого бюджета ежегодно будет направляться более 35 млн руб.

Кроме того, по словам председателя комитета по экономполитике ЗС Татьяны Миролюбовой, высвобождающиеся средства дают возможность в два раза расширить список получателей субвенции: сейчас деньги на эти мероприятия получают порядка 90 муниципалитетов, а после принятия поправок их число вырастет до 180.

Вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов рассчитывает, что в вопросах контроля выполнения закона поможет эффективное взаимодействие с зоозащитниками. «В Перми и Пермском крае действует достаточно большое количество зоозащитных организаций, которые достаточно эффективно мониторят и контролируют исполнение законодательства в данной сфере. В течение 2015—2016 гг., например, были выявлены нарушения, в результате которых делались административные и кадровые решения», — отметил чиновник Алексей Чибисов.

Отметим, что количество покусов со стороны бродячих животных год от года увеличивается, равно как и их количество. Как говорят многие представители муниципалитетов Прикамья, сказывается недостаточный объём финансирования, выделяемого на эти цели из краевого бюджета, и, как следствие, небольшой территориальный охват, где занимаются проблемой бездомных кошек и собак. Так, по мнению руководителя региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирины Ермаковой, «в вопросах безопасности от безнадзорных животных нужно наводить порядок».

«Со мной согласятся многие родители, что бездомные животные представляют реальную угрозу для самых слабых — детей и пожилых людей. Я — мама, и помню, как мою трёхлетнюю дочку искусала бездомная собака. Помню, что чувствует родитель в этот момент, когда твой ребёнок кричит от страха. Я всегда выберу здоровье и безопасность ребёнка», — считает Ирина Ермакова.

Татьяна Миролюбова пояснила, что комитет будет рекомендовать депутатам принять данный закон сразу в двух чтениях на ближайшем заседании ЗС 29 ноября, для того чтобы возможность увеличить субвенции на эти цели была уже в 2019 году. Одним из пунктов документа стала постановка вопроса на контроль краевых законодателей. «Будем контролировать то, как органы местного самоуправления исполняют переданные полномочия по регулированию вопросов безнадзорных животных. До 1 августа следующего года правительство Пермского края должно будет представить информацию об исполнении закона по переданным полномочиям», — заявила Миролюбова.