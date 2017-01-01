В ПЗСП объявили о повышении цен на 1%

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Фото: пресс-служба компании

С 1 декабря состоится плановое повышение цен на квартиры в строящихся домах от АО «ПЗСП». Плановое повышение цен на 1% коснётся всех объектов застройщика. В среднем квартиры подорожают на 25—30 тыс. руб.

Напомним, в настоящее время действует акция «Кэшбек» на квартиры в строящемся доме на ул. Целинной, 57/3. Акция позволит вернуть покупателям квартир в этом доме до 300 тыс. руб. Для участия в акции необходимо выбрать на сайте ПЗСП подходящую квартиру в доме на ул. Целинной, 57/3 и приехать в компанию для заключения договора.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону «горячей линии» ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна по ссылке http://pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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