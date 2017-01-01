В Перми бизнесмены получили сроки за мошенничество с банковскими картами

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Свердловский суд Перми признал руководителей ООО «Юрправо» и кредитно-потребительского кооператива «Социальная защита граждан» виновными в преступлениях по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с причинением крупного ущерба гражданам, сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с января 2009 года по декабрь 2011 года руководители ООО «Юрправо» и НО КПКГ «Социальная защита граждан» без разрешения на осуществление банковской деятельности привлекали денежные средства граждан под высокий процент, а также выдавали займы населению под залог недвижимого имущества. При этом они не имели возможности выполнить свои финансовые обязательства перед людьми и вернуть им их собственность.

В результате преступных действий 85 гражданам причинён ущерб в размере более 80 млн руб. Суд приговорил организатора к четырём годам лишения свободы со штрафом 1 млн руб., соучастницу — к году и десяти месяцам лишения свободы со штрафом 160 тыс. руб., с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в размере причинённого ущерба, часть исковых заявлений переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю.

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