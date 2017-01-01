В микрорайоне Любимов запустили газораспределительную станцию

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Во вторник, 27 ноября, в Березниках состоялся торжественный ввод в эксплуатацию газораспределительной станции, которая позволит обеспечить процесс теплоснабжения микрорайона Любимов.

Как отметил губернатор Максим Решетников, в правобережной части Березников ведётся активное строительство. Возводятся как жилые дома — уже построено 10 многоквартирных домов, так и объекты социальной инфраструктуры — уже построен один детский сад, начато возведение физкультурно-оздоровительного комплекса и школы, планируется строительство ещё одного детского сада.

«Понятно, что такое масштабное строительство нуждается в опережающем обеспечении коммунальной инфраструктурой. Разумеется, никакое теплоснабжение таких объектов невозможно без снабжения газом, — обозначил губернатор. — Мы стараемся сделать всё, чтобы микрорайон Любимов стал новым, современным центром Березников».

Глава Березников Сергей Дьяков пояснил, что березниковцы готовы к переходу на газ. «Увеличение мощности газораспределительной станции для нас было просто необходимо. В августе у нас завершился процесс объединения, к Березникам присоединился Усольский район — нас стало на 15 тысяч больше, — рассказал Сергей Дьяков. — Люди, когда увидели, что идёт строительство новой станции, сами начали устанавливать в своих домах котлы. Поэтому сейчас большая часть домовладений уже готова к подключению газа».

Мощность новой ГРС втрое больше, чем у прежней, построенной ещё в 1970-х годах. Её хватит для развития правого берега Березников на перспективу. По словам мастера участка ГРС Березниковского ЛПУМГ Дмитрия Коняева, новая станция рассчитана на подачу 15 тыс. кубометров в час, она автоматизирована, ею можно управлять удалённо.

Также во время визита губернатор Пермского края и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» посетили строительную площадку квартала №6 ЖК «Любимов».

В микрорайоне Любимов уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках отметили порядка 3 тыс. человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 г. в ЖК «Любимов» будут построены дома на 6 тыс. новых квартир, куда смогут переехать более 14 тыс. человек.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края