Из-за пожара в корпусе ПГНИУ массово эвакуируют людей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Рината Хайдарова

В пятом корпусе Пермского государственного национально-исследовательского университета произошло возгорание в одной из аудиторий. Идёт массовая эвакуация студентов и сотрудников ВУЗа из корпуса, занятия отменены. Об этом сообщили очевидцы с места событий, информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На месте находятся сотрудники МЧС, Скорой помощи и других служб, работают пожарные и спецтехника. В краевом Управлении МЧС сообщили, что возгорание произошло в компьютерном классе и в серверной на первом этаже пятого корпуса. Площадь пожара составила 2 кв. м. Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего уточняются. Пострадавших нет.

Фото: Рината Хайдарова