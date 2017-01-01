Из-за пожара в корпусе ПГНИУ массово эвакуируют людей
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В пятом корпусе Пермского государственного национально-исследовательского университета произошло возгорание в одной из аудиторий. Идёт массовая эвакуация студентов и сотрудников ВУЗа из корпуса, занятия отменены. Об этом сообщили очевидцы с места событий, информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
На месте находятся сотрудники МЧС, Скорой помощи и других служб, работают пожарные и спецтехника. В краевом Управлении МЧС сообщили, что возгорание произошло в компьютерном классе и в серверной на первом этаже пятого корпуса. Площадь пожара составила 2 кв. м. Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего уточняются. Пострадавших нет.
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