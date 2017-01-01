Муниципалитеты края получат деньги на покрытие коммерческих кредитов до конца декабря За нарушение требований правительства им грозит сокращение дотаций и административная ответственность

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По итогам третьего квартала 2018 года, долг муниципальных образований региона перед коммерческими структурами составил 369,4 млн руб. Причиной стали большие проценты по коммерческим кредитам муниципалитетов. Учитывая это, власти Прикамья решили закрыть всю их задолженность за счёт кредитов из краевого бюджета по ставке 0,1% годовых.

На рефинансирование коммерческих кредитов муниципальных образований региона планируется направить около 300 млн руб. Это позволит снизить расходы местных бюджетов по уплате процентов. По оценке министерства финансов Пермского края, экономия средств местных бюджетов составит 17 млн руб. Получателями бюджетных кредитов станут 12 муниципалитетов: Александровский, Добрянский, Краснокамский, Кизеловский районы, Яйвинское Краснокамское, Всеволодо-Вильвенское, Чайковское и Чернушинское городские поселения, а также Губахинский, Кунгурский и Лысьвенский городские округа.

Как сообщила сегодня, 27 ноября, на заседании комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры министр финансов Елена Чугарина, чтобы избежать необоснованного наращивания расходов со стороны муниципалитетов, бюджетные кредиты им будут выдавать под жёсткие требования. Во-первых, муниципалитеты должны погасить все коммерческие кредиты, которые у них есть на сегодняшний день, и расторгнуть с банками все контракты на привлечение таких средств. Во-вторых, с 2019 года они должны принимать только бездефицитные бюджеты. Если дефицит всё-таки есть, то он должен быть обеспечен исключительно собственными остатками. Елена Чугарина отметила, что эти условия заранее со всеми оговорены, в том числе на Совете глав муниципальных образований. Также край подписывает с муниципалитетами соглашения о том, что районы и городские округа не должны нарушать требования краевого правительства. Иначе муниципалитетам грозит сокращение дотаций на сумму нарушений, а должностным лицам — дисциплинарная и административная ответственность.

По словам министра финансов, сейчас в правительстве подписывается постановление о заключении соглашений о выделении бюджетных кредитов, и в течение декабря эти деньги раздадут муниципалитетам.