Количество претендентов на пост мэра Чайковского сократилось до 12 человек

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г. Чайковский

Сегодня, 27 ноября, проходит второй этап конкурсного отбора кандидатов на пост главы Чайковского городского округа. Количество претендентов на должность главы сократилось с 17 до 12 человек.

Ранее из-за проблем с документами конкурсная комиссия не допустила к следующему этапу трёх человек: депутата Осинской гордумы Сергей Занина, руководителя чайковского филиала МФЦ Галину Саичкину и директора детского лагеря «Изумруд» Вадима Шерстобитова.

Сегодня свои кандидатуры сняли ещё двое претендентов — начальник материально-технического снабжения филиала ФГУБ «ФКП Росреестра» по Свердловской области Вадим Васильев и заместитель директора Ижвенского филиала РАНХиГС Максим Тенсин.

Таким образом, на пост главы объединённого муниципалитета претендуют 12 человек. Среди них действующий врио главы округа Юрий Востриков и и. о. мэра Чайковского Александр Пойлов.

Также во втором этапе конкурсного отбора участвуют депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Аркадий Непряхин, директор ООО «Уралстройгаз» Александр Байдулов, директор Чайковского МБУ «Дворец молодёжи» Артём Мощевитин, экс-руководитель МКУ «Жилкомэнергосервис» Андрей Оглезнев, директор ООО «Сервисный центр «Кварц» Николай Богданов, индивидуальный предприниматель Александр Корнев, директор ООО «Универсал-АВТО» Александр Медов, временно не работающие Дэлюс Булатов и Сергей Тюкалов и депутат Земского собрания Пермского района Игорь Варушкин.

Сегодня конкурсная комиссия выберет из них двух претендентов. В четверг, 29 ноября, они представят свои планы по развитию городского округа на заседании Чайковской гордумы, после чего депутаты путём голосования определят победителя.