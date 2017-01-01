«Азот» заключил соглашение о сотрудничестве с НПИ им. Платова и Соликамским горно-химическим техникумом

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Фото: пресс-служба предприятия

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» заключил соглашение о сотрудничестве с двумя профильными учебными заведениями — Южно-Российским государственным политехническим университетом (НПИ) имени М. И. Платова и Соликамским горно-химическим техникумом. Там готовят специалистов, востребованных в березниковском филиале.

Соглашение с НПИ им. М. И. Платова предполагает подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в целях пополнения кадрового резерва филиала. Договор с Соликамским горно-химическим техникумом обеспечит переход взаимодействия филиала с учебным заведением в области целевой подготовки специалистов среднего звена на новый, более качественный уровень. Документ предполагает взаимную ответственность сторон за количество выпускников и качество их подготовки, а также совместную профориентационную работу, корректировку содержания учебных программ и учёт потребностей филиала при формировании учебных групп и организации практики студентов.

Кроме того, соглашение предусматривает оказание Соликамскому горно-химическому техникуму материальной поддержки, которая будет направлена на обновление учебной базы, ремонты аудиторий.

Александр Капыл, директор Соликамского горно-химического техникума:

— Нам важно, чтобы студенты не только получали качественные знания, но и были востребованы на рынке труда. Взаимодействие с таким крупным промышленным предприятием, как «Азот», поможет в решении этих задач. Наши будущие специалисты в прошлом году уже проходили практику в березниковском филиале «УРАЛХИМа», впечатления остались очень хорошие. В этом году они продолжат знакомство с производством, и, надеемся, после окончания их учёбы компания «УРАЛХИМ» получит отличных специалистов.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» по персоналу:

— Сегодня филиал «Азот» уже сотрудничает с несколькими высшими и средними профильными профессиональными учебными заведениями. Соликамский горно-химический техникум готовит специалистов, востребованных на нашем предприятии. Это химики-технологи, механики, электрики. Мы надеемся, что та поддержка, которую окажет «Азот», поможет повысить качество образования.

Напомним, филиал «Азот» сотрудничает с несколькими учебными заведениями: Березниковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета, Березниковским политехническим техникумом, Томским политехническим институтом. «Азот» оказывает материальную поддержку, лучшие студенты получают стипендии, а также проходят практику на заводе. Специалисты филиала принимают участие в образовательном процессе, проводят для практикантов специализированные курсы и оценивают выпускные квалификационные работы.

Источник - пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»