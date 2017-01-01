В занятия физкультурой и спортом оказались вовлечены 36% жителей Пермского края

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В понедельник, 26 ноября, в Перми состоялось заседание Совета по физической культуре и спорту под председательством главы Прикамья Максима Решетникова. Среди прочего на нём подвели итоги развития массового спорта в регионе.

По данным регионального министерства физкультуры и спорта, всего в крае спортом занимаются 46% населения, или порядка 905 тыс. человек. Этот показатель власти края намерены увеличивать — согласно планам чиновников, к 2024 году в спорт и физическую активность должны быть вовлечены уже 55% жителей края, или порядка 1,3 млн человек. Отметим, сегодня в спортивных секциях Прикамья занимаются порядка 80 тыс. детей.

Как отметил Максим Решетников, начиная с 2019 года будет ежегодно выделяться по 200 млн руб. на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Это в четыре раза больше средств, чем в 2017 году.

Также на совете подвели итоги года в сфере профессионального спорта региона. Так, наши спортсмены на соревнованиях различного уровня завоевали 61 медаль. Из них девять раз прикамцы становились чемпионами мира в разных видах (среди них — шесть медалей в кинологическом спорте, четыре медали в самбо), 14 раз завоевывали «золото» чемпионатов Европы, в том числе — 14 медалей по ушу.