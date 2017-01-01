Суд Чайковского отказался удовлетворить иск об отмене конкурса по отбору главы города Имя нового мэра, скорее всего, станет известно уже завтра

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г. Чайковский

Как стало известно «Новому компаньону», Чайковский городской суд отказал в удовлетворении иска экс-чиновника Усольской администрации Владимира Горшкова к Чайковской гордуме.

Напомним, заявитель полагает что при проведении конкурса по выбору главы Чайковского городского округа была нарушена процедура — он был объявлен до публикации постановления о его проведении. Ранее по иску Горшкова суд ввёл меры предварительной защиты, которые фактически заморозили процесс отбора. В минувшую пятницу, 23 ноября, суд эти меры отменил, признав их преждевременными.

Второй этап конкурсного отбора главы Чайковского пройдёт уже завтра, 27 ноября. На конкурс заявилось рекордное количество человек — 17. Среди них действующий врио главы округа Юрий Востриков и и. о. мэра Чайковского Александр Пойлов.

Отметим, это уже не первый раз, когда с проведением конкурса по отбору главы Чайковского возникают проблемы. Первый раз его объявили ещё в середине сентября. Однако впоследствии у прокуратуры возникли вопросы к положению о проведении конкурса, из-за чего его отменили, а затем, 8 октября, объявили заново после внесения необходимых изменений в документ.