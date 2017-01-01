Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектирует уборку снега в краевой столице

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в минувшие выходные в краевой столице выпало 5 мм осадков. Подрядчики вывезли на полигоны порядка 18 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания вывезли уже более 29 тыс. кубометров.

В работе на улицах Перми было задействовано 230 единиц техники, ручную уборку осуществляли 320 человек. Перед подрядчиками стояла задача уделить особое внимание очистке дорог, заездных и парковочных карманов от снега и его вывозке, а также не допустить образование гололёда на тротуарах.

Тем не менее в социальных сетях встречались сообщения о недостаточно качественной уборке пешеходных дорожек. Пользователи обозначили порядка 15 мест, где требовалась обработка противогололёдными материалами: например, это Комсомольский проспект, улицы Куйбышева, Петропавловская, Екатерининская, 25-го Октября.

Эти замечания были направлены в районные учреждения благоустройства для отработки, сообщили в мэрии. Кроме того, там отметили, что сегодня глава города Дмитрий Самойлов лично проинспектирует город и проверит, как подрядчики справляются с уборкой.



